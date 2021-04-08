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Глава МОЗ Німеччини виступив проти поставок російського "Спутника V" без схвалення ЕMA

Автор: Инна Собора

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що переговори по поставкам російської вакцини "Спутник V" почнуться після схвалення препарата в ЄС. Цим займається Європейське агентством із лікарських засобів (ЕМА).

Про це пише DW.

Він наголосив, що готовий вести переговори з Росією.

Крім того, за його словами, Німеччині потрібна російська вакцина протягом найближчих 2-5 місяців. Потім країна зможе забезпечити собі більш ніж достатню кількість доз вакцин.

Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) поки перевіряє вакцину на безпеку застосування. Перевірку проводять за тією ж методикою, яка раніше була використана по відношенню до інших, вже допущених до застосування в ЄС препаратів.

Нагадаємо, учора влада федеральної землі Баварія (Німеччина) оголосила про плани закупити 2,5 млн доз російської вакцини від коронавіруса "Супутник V", хоча в Європі її ще не зареєстрували.

Раніше повідомлялося, що Німеччина закликала Єврокомісію почати процедуру закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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Новини України ГерманияВакцина від коронавірусу
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