Глава Pfizer висловився про фейки по вакцинах: "Це коштує мільйонів життів"
Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла висловився про фейки, які поширюються про вакцинацію від коронавірусу. За його словами, це коштує мільйонів життів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Бурла різко критикував професіоналів, які "навмисно поширюють дезінформацію, щоб ввести в оману тих, у кого є побоювання". За його словами, ці люди - злочинці.
"Ці люди - злочинці. Вони не погані люди, вони злочинці. Тому що це буквально коштує мільйонів життів", - сказав Бурла.
Бурла порівнював вакцинованих і не наважуються вакцинацію людей і зазначив, що і ті, і ті, бояться.
На його думку, люди, які наважуються вакцинуватися, бояться хвороби та вважають, що через те, що люди не проходять вакцинацію, вони збільшують ризик для них і вплив вірусу.
"Ті, хто не отримує вакцину, вони бояться вакцини й сердяться на людей, які змушують їх зробити це. Вони порядні люди, у них є страх і я розумію, це", - сказав Бурла.
Нагадаємо, що раніше глава Pfizer розповів, як часто потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу. Він також висловився про бустерну дозу.