Глава Pfizer висловився про фейки по вакцинах: "Це коштує мільйонів життів"

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла висловився про фейки, які поширюються про вакцинацію від коронавірусу. За його словами, це коштує мільйонів життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Бурла різко критикував професіоналів, які "навмисно поширюють дезінформацію, щоб ввести в оману тих, у кого є побоювання". За його словами, ці люди - злочинці.

"Ці люди - злочинці. Вони не погані люди, вони злочинці. Тому що це буквально коштує мільйонів життів", - сказав Бурла.

Бурла порівнював вакцинованих і не наважуються вакцинацію людей і зазначив, що і ті, і ті, бояться.

На його думку, люди, які наважуються вакцинуватися, бояться хвороби та вважають, що через те, що люди не проходять вакцинацію, вони збільшують ризик для них і вплив вірусу.