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Глава Pfizer висловився про фейки по вакцинах: "Це коштує мільйонів життів"

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США, Четвер 11 листопада 2021 03:08
Глава Pfizer висловився про фейки по вакцинах: "Це коштує мільйонів життів" Фото: гендиректор Pfizer висловився про фейки щодо вакцин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла висловився про фейки, які поширюються про вакцинацію від коронавірусу. За його словами, це коштує мільйонів життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Бурла різко критикував професіоналів, які "навмисно поширюють дезінформацію, щоб ввести в оману тих, у кого є побоювання". За його словами, ці люди - злочинці.

"Ці люди - злочинці. Вони не погані люди, вони злочинці. Тому що це буквально коштує мільйонів життів", - сказав Бурла.

Бурла порівнював вакцинованих і не наважуються вакцинацію людей і зазначив, що і ті, і ті, бояться.

На його думку, люди, які наважуються вакцинуватися, бояться хвороби та вважають, що через те, що люди не проходять вакцинацію, вони збільшують ризик для них і вплив вірусу.

"Ті, хто не отримує вакцину, вони бояться вакцини й сердяться на людей, які змушують їх зробити це. Вони порядні люди, у них є страх і я розумію, це", - сказав Бурла.

Нагадаємо, що раніше глава Pfizer розповів, як часто потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу. Він також висловився про бустерну дозу.

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