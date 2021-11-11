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Глава Pfizer высказался о фейках по вакцинам: "Это стоит миллионов жизней"

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США, Четверг 11 ноября 2021 03:08
Глава Pfizer высказался о фейках по вакцинам: "Это стоит миллионов жизней" Фото: гендиректор Pfizer высказался о фейках по вакцинам (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла высказался о фейках, которые распространяются о вакцинации от коронавируса. По его словам, это стоит миллионов жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Бурла резко критиковал профессионалов, которые "намеренно распространяют дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение тех, у кого есть опасения". По его словам, эти люди - преступники.

"Эти люди - преступники. Они не плохие люди, они преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней", - сказал Бурла.

Бурла сравнивал вакцинированных и не решающихся вакцинацию людей и отметил, что и те, и те, боятся.

По его мнению, люди, которые решаются вакцинироваться, боятся болезни и считают, что из-за того, что люди не проходят вакцинацию, они увеличивают риск для них и воздействие вируса.

"Те, кто не получает вакцину, они боятся вакцины и злятся на людей, которые заставляют их сделать это. Они порядочные люди, у них есть страх и я понимаю, это", - сказал Бурла.

Напомним, что ранее глава Pfizer рассказал, как часто нужно будет вакцинироваться от коронавируса. Он также высказался о бустерной дозе.

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