Глава Pfizer высказался о фейках по вакцинам: "Это стоит миллионов жизней"
Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла высказался о фейках, которые распространяются о вакцинации от коронавируса. По его словам, это стоит миллионов жизней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Бурла резко критиковал профессионалов, которые "намеренно распространяют дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение тех, у кого есть опасения". По его словам, эти люди - преступники.
"Эти люди - преступники. Они не плохие люди, они преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней", - сказал Бурла.
Бурла сравнивал вакцинированных и не решающихся вакцинацию людей и отметил, что и те, и те, боятся.
По его мнению, люди, которые решаются вакцинироваться, боятся болезни и считают, что из-за того, что люди не проходят вакцинацию, они увеличивают риск для них и воздействие вируса.
"Те, кто не получает вакцину, они боятся вакцины и злятся на людей, которые заставляют их сделать это. Они порядочные люди, у них есть страх и я понимаю, это", - сказал Бурла.
Напомним, что ранее глава Pfizer рассказал, как часто нужно будет вакцинироваться от коронавируса. Он также высказался о бустерной дозе.