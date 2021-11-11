Глава Pfizer высказался о фейках по вакцинам: "Это стоит миллионов жизней"

Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла высказался о фейках, которые распространяются о вакцинации от коронавируса. По его словам, это стоит миллионов жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Бурла резко критиковал профессионалов, которые "намеренно распространяют дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение тех, у кого есть опасения". По его словам, эти люди - преступники.

"Эти люди - преступники. Они не плохие люди, они преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней", - сказал Бурла.

Бурла сравнивал вакцинированных и не решающихся вакцинацию людей и отметил, что и те, и те, боятся.

По его мнению, люди, которые решаются вакцинироваться, боятся болезни и считают, что из-за того, что люди не проходят вакцинацию, они увеличивают риск для них и воздействие вируса.