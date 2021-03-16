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Глава "Укроборонпрому" захворів на COVID-19

Новость на русском → Токіо, Вівторок 16 березня 2021 15:49
Глава "Укроборонпрому" захворів на COVID-19 Фото: Юрій Гусєв (facebook.com/khoda gov ua)
Автор: РБК-Україна

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав під час робочого візиту в Японію.

Про це Гусєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З 16 березня я, у складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном, перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.

Зараз директор концерну знаходиться в посольстві України в Японії на самоізоляції.

"Почуваю себе добре. Враховуючи різницю в часі, коментарі з цього приводу буду давати вже завтра. З усіх робочих питань залишаюся з командою "Укроборонпрому" на постійному зв'язку дистанційно", - додав він.

Нагадаємо, президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавірусу. Главі держави довелося пройти обстеження з-за проблем зі здоров'ям.

Крім того, президент Сирії заразився коронавірусом. Також захворіла дружина глави держави.

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