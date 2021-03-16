Глава "Укроборонпрому" захворів на COVID-19

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав під час робочого візиту в Японію.
"З 16 березня я, у складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном, перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.
Зараз директор концерну знаходиться в посольстві України в Японії на самоізоляції.
"Почуваю себе добре. Враховуючи різницю в часі, коментарі з цього приводу буду давати вже завтра. З усіх робочих питань залишаюся з командою "Укроборонпрому" на постійному зв'язку дистанційно", - додав він.
Нагадаємо, президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавірусу. Главі держави довелося пройти обстеження з-за проблем зі здоров'ям.
Крім того, президент Сирії заразився коронавірусом. Також захворіла дружина глави держави.