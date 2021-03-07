Голова ВООЗ закликав виробників COVID-вакцин відмовитися від патентів

Гебреїсус озвучив цей заклик перед ключовим засіданням Світової організації торгівлі з нагоди річниці проголошення пандемії, яка відбудеться наступного тижня.

"Ми переживаємо винятковий момент в історії і мусимо відповісти на виклик. Гнучкі умови регулювання торгівлі існують для надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія, яка змусила багато суспільств закритися і завдала стільки шкоди бізнесу - як великому, так і малому - є саме такою. Нам потрібно стати на "військові рейки", і важливо чітко усвідомлювати, що потрібно", - сказав голова ВООЗ.

Він вважає, що потрібно скасувати звичайні правила бізнесу, які захищають прибуток виробників вакцин, адже саме це потрібно для забезпечення імунізації всіх людей від коронавірусу.

На засіданні СОТ буде обговорена пропозиція про відмову від прав інтелектуальної власностіі, в цьому випадку - патентів на вакцини. Пропозицію висунули Південна Африка та Індія, і наразі її підтримали 100 країн. Уряди країн-членів розділилися щодо цього питання, в основному країни з низьким та середнім рівнем доходу підтримують, а багаті країни виступають проти.

У статті виданню голова ВООЗ стверджує, що виробники все одно отримають певну компенсацію. "Тимчасова відмова від патентів не означатиме, що творці вакцин втратять. Як під час кризи з ВІЛ або на війні, компаніям будуть платити роялті за продукцію, яку вони виробляють", - пояснив він.

Фармацевтичні компанії та уряди США, Великобританії та Європи категорично виступають проти такої ініціативи, з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій, що скорочення прибутку компаній є стримувальним фактором для інновацій.