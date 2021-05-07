Глава ВООЗ закликав всі країни призупинити патентний захист вакцин від коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус закликав всі країни призупинити патентний захист вакцин від коронавірусу . Він зазначив, що схвалення цього рішення необхідне для збільшення їх виробництва у світі.

Про це Гебрейесус заявив на брифінгу ВООЗ у Женеві, передає офіційний Twitter організація.

Гебрейесус назвав нинішню епідеміологічну ситуацію в світі як "небувалу кризу, яка вимагає безпрецедентних дій".

"Ми закликаємо інші країни наслідувати цей приклад", - додав він.

Гендиректор ВООЗ) привітав заяву США про те, що адміністрація Білого дому "підтримує тимчасові вилучення із захисних прав інтелектуальної власності для вакцин від COVID-19".

Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу мають намір обговорити скасування патентів на вакцини від COVID. Обговорення планується в рамках дводенного саміту в Порту, який пройде 7-8 травня.

Зазначимо, раніше адміністрація президента США Джо Байдена виступила за відмову від прав на інтелектуальну власність у питанні патентів, але канцлер Німеччини Ангела Меркель не згодна з цим. За її словами, захист патентів є джерелом інновацій, і вона повинна залишатися такою в майбутньому.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Патенти на вакцини від коронавірусу можуть скасувати: що це означає".