Глава ВООЗ закликав всі країни призупинити патентний захист вакцин від коронавірусу
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус закликав всі країни призупинити патентний захист вакцин від коронавірусу. Він зазначив, що схвалення цього рішення необхідне для збільшення їх виробництва у світі.
Про це Гебрейесус заявив на брифінгу ВООЗ у Женеві, передає офіційний Twitter організація.
Гендиректор ВООЗ) привітав заяву США про те, що адміністрація Білого дому "підтримує тимчасові вилучення із захисних прав інтелектуальної власності для вакцин від COVID-19".
"Ми закликаємо інші країни наслідувати цей приклад", - додав він.
Гебрейесус назвав нинішню епідеміологічну ситуацію в світі як "небувалу кризу, яка вимагає безпрецедентних дій".
Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу мають намір обговорити скасування патентів на вакцини від COVID. Обговорення планується в рамках дводенного саміту в Порту, який пройде 7-8 травня.
Зазначимо, раніше адміністрація президента США Джо Байдена виступила за відмову від прав на інтелектуальну власність у питанні патентів, але канцлер Німеччини Ангела Меркель не згодна з цим. За її словами, захист патентів є джерелом інновацій, і вона повинна залишатися такою в майбутньому.
Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Патенти на вакцини від коронавірусу можуть скасувати: що це означає".