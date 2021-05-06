Патенти на вакцини від коронавірусу можуть скасувати: що це означає

Лідери США і Євросоюзу підтримали відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19 . Раніше з такою ініціативою звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ) країни Південної Америки та Індії.

Що означає Це рішення і як воно позначиться на поширенні вакцин від коронавірусу в світі - в матеріалі РБК-Україна.

Першою відмову від прав на інтелектуальну власність на вакцини від COVID-19 підтримав президент США Джо Байден. За словами головного торгового представника Білого дому Кетрін Тай, це допоможе швидше перемогти пандемію коронавірусної інфекції.

Цю заяву американського лідера підтримали у Всесвітній організації охорони здоров'я. Її голова Тедрос Адханом Гебрейесус назвав це важливим моментом у боротьбі з COVID-19.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен 6 травня заявила, що ЄС готовий обговорити пропозицію про відмову на інтелектуальну власність на вакцини від COVID-19. Вона зазначила, що це дозволить вирішити коронавірусну кризу ефективніше і швидше.

На тлі таких заяв акції світових фармацевтичних гігантів почали падати на ринках. Зокрема, папери Pfizer, Moderna, Novavax і BioNTech впали на 2-6%. На торгах на Франкфуртській біржі вдень 6 травня акції BioNTech знизилися на 19%.

На думку головного аналітика ринку компанії Markets.com Ніла Вілсона, відмова від інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу знизить потенційні доходи фармацевтичних виробників, які розраховували отримати додатковий прибуток від продажу патентів на ці препарати.

Відмова від патентування вакцин від коронавірусу підвищить їх доступність для бідніших країн. Причиною цього стане вільне поширення технології виробництва препаратів, ноу-хау фармацевтичних компаній і фахівців з їх виготовлення.

Це дозволить налагодити виробництво вакцин в найбідніших державах, які зараз змушені виділяти значні кошти на їх закупівлю або при налагодженні виготовлення препаратів на своїй території - платити за патент.