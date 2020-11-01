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Голова Закарпатської ОДА вимагає посилення карантину в Ужгороді

Новость на русском → Ужгород, Неділя 01 листопада 2020 00:45
Голова Закарпатської ОДА вимагає посилення карантину в Ужгороді Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров наполягає на посиленні карантину в Ужгороді через коронавірус. За його словами, ситуація в Ужгороді критична.

Про це йдеться на сайті Закарпатської ОДА.

Петров зазначив, що лікарні міста переповнені, а хворих возять у сусідні Мукачево і Сваляву.

"Моя позиція, як голови Закарпатської ОДА, збігається із вчорашнім рішенням державної комісії - карантинні заходи необхідно посилювати", - сказав він.

В ОДА очікують, що за ініціативи міського голови Ужгорода Богдана Андріїва протягом кількох днів на позачерговому засіданні державної комісії ТЕБ та НС буде дозволено роботу муніципального транспорту, закладів освіти, торгівлі в умовах червоної зони, аби згодом змінити карантинні обмеження.

"Ситуація критична і я дуже сподіваюся, що це усвідомлюють в Ужгородській міській раді. Сподіваюся, мене запросять на міську комісію ТЕБ та НС, де я висловлю таку свою позицію", - сказав Петров.

Нагадаємо, в "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

В Україні за останню добу підтвердили 8752 нових заражень коронавірусом, що є новим антирекордом захворюваності.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року.

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