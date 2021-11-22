У головній мечеті України завтра відкриють пункт вакцинації від COVID

Завтра, 23 листопада, пункт вакцинації від коронавірусу відкриється в головній мечеті України - "Ар-Рахма". Він буде працювати щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що 23 листопада 2021 року об 11:00 відбудеться відкриття центру вакцинації проти COVID-19 в мечеті "Ар-Рахма" в Києві на вул. Лук'янівська, 46.
"Центр працюватиме щодня з 9 до 16 години. Вакцинуватися тут зможуть всі охочі від 18 років, а також підлітки у віці 12+ при наявності у них всіх необхідних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, київська соборна мечеть "Ар-Рахма" є однією з найбільших мечетей в Європі. Знаходиться в історичному центрі Києва на Татарці - це район, в якому здавна проживали мусульмани. Мечеть є частиною комплексу, який включає в себе медресе, мінарет і офіс Духовного управління мусульман України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові відкриють пункт вакцинації від коронавірусу для безпритульних.
А в Запоріжжі за прикладом інших міст запустили вакцинальний автобус.