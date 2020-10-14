Головний дипломат ЄС пішов на самоізоляцію

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель оголосив, що йде на самоізоляцію. Він контактував із людиною, що захворіла на COVID-19.

Про це Боррель написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я був проінформований сьогодні у другій половині дня, що один з членів делегації, який подорожував зі мною та Янезом Ленарчичем (Єврокомісар з кризового менеджменту, - ред.) до Ефіопії минулого тижня, отримав позитивний тест на коронавірус. Я отримав негативний результат тесту після повернення у неділю. Відповідно до правил, я йду на самоізоляцію і почекаю поки буде зроблений другий тест", - зазначив Боррель.

Єврокомісар Янез Ленарчич також перейшов на самоізоляцію віддалений режим роботи.

"Сьогодні я був проінформований, що член моєї команди, який не входив до місії в Ефіопії наприкінці минулого тижня, отримав позитивний тест на COVID-19. Відповідно до протоколу з охорони здоров’я, я самоізолююся та працюватиму з дому в очікуванні другого тесту. Я не маю жодних симптомів і почуваюся добре", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перейшов на віддалений режим роботи.

Зазначимо, що в Європі за останній тиждень підтвердили понад 700 тисяч нових випадків COVID-19. Це новий антирекорд захворюваності з початку пандемії.