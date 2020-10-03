У голови виборчого штабу Трампа теж виявили коронавірус

Слідом за позитивним тестом на коронавірус у президента США Дональда Трампа діагноз підтвердився у голови його виборчого штабу Білла Степієна. Він має намір контролювати кампанію, перебуваючи на карантині.

Про це пише Politico.

Повідомляється, що напередодні у Степієна були легкі симптоми грипу, після чого був отриманий позитивний результат тесту на COVID-19. Він збереже контроль над компанією, працюючи віддалено, але очікується, що курирувати штаб Трампа буде заступник Степієна Джастін Кларк.

Politico зазначає, що ці новини приходять в небезпечний для Трампа момент, оскільки його рейтинг відстає від рейтингу Джо Байдена та закінчується час, щоб надолужити згаяне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампа госпіталізували менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Він буде проходити лікування у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда.

Також повідомлялося, що він не передавав свої повноваження віце-президенту Майку Пенс і самостійно продовжує виконувати обов'язки.