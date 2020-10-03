ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У голови виборчого штабу Трампа теж виявили коронавірус

Новость на русском → Вашингтон, Субота 03 жовтня 2020 11:39
У голови виборчого штабу Трампа теж виявили коронавірус Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Слідом за позитивним тестом на коронавірус у президента США Дональда Трампа діагноз підтвердився у голови його виборчого штабу Білла Степієна. Він має намір контролювати кампанію, перебуваючи на карантині.

Про це пише Politico.

Повідомляється, що напередодні у Степієна були легкі симптоми грипу, після чого був отриманий позитивний результат тесту на COVID-19. Він збереже контроль над компанією, працюючи віддалено, але очікується, що курирувати штаб Трампа буде заступник Степієна Джастін Кларк.

Politico зазначає, що ці новини приходять в небезпечний для Трампа момент, оскільки його рейтинг відстає від рейтингу Джо Байдена та закінчується час, щоб надолужити згаяне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампа госпіталізували менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Він буде проходити лікування у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда.

Також повідомлялося, що він не передавав свої повноваження віце-президенту Майку Пенс і самостійно продовжує виконувати обов'язки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19