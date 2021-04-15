Google купить 250 тисяч COVID-вакцин для бідних країн

Компанія Google профінансує придбання вакцин від коронавірусу для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Компанія має намір придбати 250 тисяч доз препаратів.

Всього на ці цілі компанія Google вже виділила 800 млн доларів.

При цьому компанія додатково виділить 250 млн доларів у вигляді грантів, які підуть на поширення точної інформації про вакцини. Компанія спрямує кошти урядам, об'єднанням і організаціям, у тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС не планує ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами, поки не покращиться ситуація з поставками в країни Євросоюзу.

Крім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав багаті країни поділитися частиною своїх доз вакцин від коронавірусу з бідними державами.

Додамо, що раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо і нерівномірно, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.

Раніше міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда закликав багаті країни припинити "накопичувати" вакцини від коронавірусу і віддати пріоритет країн з обмеженими ресурсами.