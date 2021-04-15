Google купит 250 тысяч COVID-вакцин для бедных стран

Компания Google профинансирует покупку вакцин от коронавируса для стран с низким и средним уровнем доходов. Компания намерена купить 250 тысяч доз препаратов.

Всего на эти цели компания Google уже выделила 800 млн долларов.

При этом компания дополнительно выделит 250 млн долларов в виде грантов, которые пойдут на распространение точной информации о вакцинах. Компания направит средства правительствам, сообществам и организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.

Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал богатые страны поделиться частью своих доз вакцин от коронавируса с бедными государствами.

Добавим, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда призвал богатые страны прекратить "накапливать" вакцины от коронавируса и отдать приоритет странам с ограниченными ресурсами.