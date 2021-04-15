ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Google купит 250 тысяч COVID-вакцин для бедных стран

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 22:00
Google купит 250 тысяч COVID-вакцин для бедных стран Фото: Google купит 250 тысяч вакцин от коронавируса для бедных стран (wikipedia)
Автор: РБК-Украина

Компания Google профинансирует покупку вакцин от коронавируса для стран с низким и средним уровнем доходов. Компания намерена купить 250 тысяч доз препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

Компания направит средства альянсу GAVI - партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.

При этом компания дополнительно выделит 250 млн долларов в виде грантов, которые пойдут на распространение точной информации о вакцинах. Компания направит средства правительствам, сообществам и организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения.

Всего на эти цели компания Google уже выделила 800 млн долларов.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.

Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал богатые страны поделиться частью своих доз вакцин от коронавируса с бедными государствами.

Добавим, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда призвал богатые страны прекратить "накапливать" вакцины от коронавируса и отдать приоритет странам с ограниченными ресурсами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Google Вакцина от коронавируса Коронавирус вакцинация
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19