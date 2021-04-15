Google купит 250 тысяч COVID-вакцин для бедных стран
Компания Google профинансирует покупку вакцин от коронавируса для стран с низким и средним уровнем доходов. Компания намерена купить 250 тысяч доз препаратов.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
Компания направит средства альянсу GAVI - партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.
При этом компания дополнительно выделит 250 млн долларов в виде грантов, которые пойдут на распространение точной информации о вакцинах. Компания направит средства правительствам, сообществам и организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения.
Всего на эти цели компания Google уже выделила 800 млн долларов.
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.
Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал богатые страны поделиться частью своих доз вакцин от коронавируса с бедными государствами.
Добавим, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.
Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда призвал богатые страны прекратить "накапливать" вакцины от коронавируса и отдать приоритет странам с ограниченными ресурсами.