RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гірськолижні курорти взимку прийматимуть тільки вакцинованих, - Ляшко

Автор: Уляна Безпалько

Цього року українські гірськолижні курорти прийматимуть тільки вакцинованих відвідувачів. При цьому для відвідування канатних доріг необхідно буде мати COVID-сертифікат.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми вже прописали у вже чинній постанові, що для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки Буковель, працюватимуть. І зараз коли продаються, заздалегідь бронюються готелі, то треба це розуміти - щоб потім не було ніяких оскаржень. Вони будуть селити в готелі тільки вакцинованих", - заявив міністр.

Він уточнив, що подібна норма діятиме і для відвідувачів канатних доріг.

"Як це буде працювати далі. Щоб кожен раз не приходити на канатну дорогу і не показувати COVID-сертифікат - якщо ви оселилися в готель, там буде можливість отримати відповідний браслет, в якому буде вказано в якому готелі ви проживаєте і далі ви можете потрапити з цим браслетом на цю лінію", - розповів міністр.

За словами Ляшка, зараз подібну практику вже ввели деякі ТРЦ. Він також додав, що МОЗ працює з Асоціацією готелів, щоб впровадити таку практику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ЛяшкоКарантин