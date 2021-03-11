Міськрада Одеси посилює карантин і переходить на дистанційний режим роботи

Зазначається, що одеський міський голова підписав розпорядження № 147 від 09.03.2021 р. "Про додаткові заходи щодо посилення карантину у роботі виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради". Згідно з документом, з 12 березня 2021 року у виконавчих органах Одеської міської ради запроваджується дистанційна робота (до особливого розпорядження).

Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради рекомендовано затвердити графіки чергування працівників, забезпечити скасування, перенесення або переведення в онлайн-формат усіх заходів, проведення яких заплановано, починаючи з 12 березня.

Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради буде здійснювати електронний прийом через електронну пошту:

- для звернень: obr4@omr.gov.ua;

- для запитів: obr8@omr.gov.ua.

Відповідно, на період посилення карантинних заходів особистий прийом громадян керівним складом Одеської міської ради призупинено.

"За спеціальним режимом роботи з 12 березня працюватимуть Департамент надання адміністративних послуг та Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради рекомендовано, за можливості, запровадити дистанційну роботу з 12 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.