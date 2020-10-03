У міськраді Дніпра спростували заяви щодо настачі ліжок для хворих COVID-19

У департаменті охорони здоров'я міської ради Дніпра спростували заяви головлікаря обласної лікарні імені Мечникова та кандидата в мери Дніпра від "Слуги народу" Сергія Риженка про те, що в медичному закладі закінчуються ліжка для хворих коронавірусом.

Про це заявила заступник директора департаменту Юлія Викленко.

"Лікарня імені Мечникова знаходиться в обласному підпорядкуванні, але однак, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я та головного санітарного лікаря України, лікарня ім. Мечникова - одна з тих, які надають допомогу хворим коронавірусом в місті Дніпро, попри те, що вона обласного підпорядкування. Серед таких лікарень: №16, №8, №21 для дорослих, лікарня ім. Мечникова та №6 для дітей. Попри підвищений рівень захворюваності, ліжок вистачає. У лікарні ім. Мечникова перебуває 61 людина при 180 вільних ліжках. Також в інших лікарнях теж є вільні ліжка", - заявила Викленко.

За її словами, позитивний результат тесту на Covid-19 в лабораторіях Дніпра часто не підтверджується лабораторіями в інших містах. Також Викленко вважає, що ситуація закономірна і типова для осіннього сезону.

"Це звичайна закономірна ситуація. Так, прийшла осінь. У нас є зростання захворюваності на ГРВІ, також зростання коронавірусної інфекції не тільки по всій Україні, але і по всій Європі. Ми інформуємо людей, щоб вони носили маски, дотримувалися дистанції, обробляли руки. На жаль, не всі люди дотримуються цих правил. Також є цікавий момент. В тій же лабораторії при лікарні Мечникова роблять тести на коронавірус і приходить позитивну відповідь, а коли люди перевіряють у лабораторіях інших міст - діагноз не підтверджується", - повідомила Викленко.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі розповіли про ситуацію з COVID-19 у місті. зокрема, станом на 1 жовтня в місті підтверджено майже 4093 випадку коронавірусу, з яких 2079 пацієнтів одужали.