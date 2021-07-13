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Держави ЄС мають право зобов'язувати людей вакцинуватися, - Єврокомісія

Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісія позитивно відреагувала на введення обов’язкової вакцинації в низці країн. ЄС планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Єврокомісії.

За словами представника вищого органу виконавчої влади ЄС Стефана Де Каєрсмакера, Євросоюз не має нічого проти стосовно введення обов’язкової вакцинації серед населення, втім саме держави повинні прийняти остаточне рішення.

"Єврокомісія вважає найважливішим завданням продовження вакцинації. Від держав-членів залежить, які заходи вони мають намір прийняти, щоб забезпечити вакцинацію свого населення", - додав представник.

Каєрсмакер зауважив, що Єврокомісія, зі свого боку, планує, аби на території ЄС до кінця літа було вакциновано 70% дорослого населення.

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КоронавірусЕвросоюзЕврокомиссияВакцинація