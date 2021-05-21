Графік надходження COVID-вакцин в Україну: у Кабміні озвучили деталі

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розкрив деталі графіку надходження вакцин від коронавірусу в Україні. До кінця травня очікуються поставки кількох препаратів.
"Стосовно підписаних контрактів. З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин. З них - 1,2 млн доз по ініціативі COVAX. По цій ініціативі уже 240 тисяч доз поставлено в Україну. До кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч доз, у другому кварталі - 500 тисяч, інші поставки - в 3 і 4 кварталі відповідно", - сказав Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що законтрактовано 10 млн доз вакцини Novavax.
"Novavax - 10 млн доз, 4 млн доз - у серпні, потім 2 млн доз щомісячно", - сказав він.
Також понад 10 млн доз вакцини Україна отримає від компанії AstraZeneca.
"AstraZeneca - понад 10 млн доз: 6,8 млн - по COVAX, а 2 млн - від Serum інституту. 1,2 млн доз ми очікуємо з Польщі за домовленістю з Європейською комісією. По сто тисяч нам також обіцяють наші країни-партнери", - зазначив глава уряду.
Прем'єр-міністр додав, що по 500 тисяч доз від Serum інституту може бути поставлено в травні, червні та липні, згідно з підписаним контрактом, а майже 900 тисяч уже поставлено.
"По Sinovac - 1,9 млн доз. І відповідно також є графік: 26 травня - 500 тисяч і ще 200 тисяч доз на початку червня", - сказав глава Кабміну.
Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна отримає 50 млн євро від ЄІБ на проведення COVID-вакцинації.
Як писало РБК-Україна, прем'єр заявив, що вже понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу. За його словами, на початку року цей показник був на рівні максимум 40%.
Як писало РБК-Україна, новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поставив перед собою завдання по вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх бажаючих.