Кордон закрито. Україна через "Омікрон" заборонила в'їзд з восьми країн Африки

Опівночі 3 грудня набуло чинності рішення Кабміну про заборону перетину кордону України іноземцями, які прямують з восьми африканських країн. В цих країнах стрімко поширюється новий штам коронавірусу під назвою "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Перетин кордону забороняється іноземцям, які перебували щонайменше 7 днів на території наступних країн:
Обмеження не стосується іноземців, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, а також працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій та членів їх сімей.
Українці та іноземці, яким дозволено в'їзд в країну, що повертаються в Україну після щонайменше 7 днів перебування в цих африканських країнах, зобов'язані пройти самоізоляцію або обсервацію протягом 14 днів.
Більше про новий варіант коронавірусу ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати".