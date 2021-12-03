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Кордон закрито. Україна через "Омікрон" заборонила в'їзд з восьми країн Африки

Автор: Дмитро Левицький

Опівночі 3 грудня набуло чинності рішення Кабміну про заборону перетину кордону України іноземцями, які прямують з восьми африканських країн. В цих країнах стрімко поширюється новий штам коронавірусу під назвою "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Кому заборонили в'їзд

Перетин кордону забороняється іноземцям, які перебували щонайменше 7 днів на території наступних країн:

  • Південно-Африканська Республіка;
  • Ботсвана;
  • Зімбабве;
  • Намібія;
  • Лесото;
  • Королівство Есватіні;
  • Мозамбік;
  • Малаві.

Обмеження не стосується іноземців, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, а також працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій та членів їх сімей.

Самоізоляція для українців

Українці та іноземці, яким дозволено в'їзд в країну, що повертаються в Україну після щонайменше 7 днів перебування в цих африканських країнах, зобов'язані пройти самоізоляцію або обсервацію протягом 14 днів.

Більше про новий варіант коронавірусу ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати".

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