Кордон закрито. Україна через "Омікрон" заборонила в'їзд з восьми країн Африки

Опівночі 3 грудня набуло чинності рішення Кабміну про заборону перетину кордону України іноземцями, які прямують з восьми африканських країн. В цих країнах стрімко поширюється новий штам коронавірусу під назвою "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну .

Кому заборонили в'їзд

Перетин кордону забороняється іноземцям, які перебували щонайменше 7 днів на території наступних країн:

Південно-Африканська Республіка;

Ботсвана;

Зімбабве;

Намібія;

Лесото;

Королівство Есватіні;

Мозамбік;

Малаві.

Обмеження не стосується іноземців, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, а також працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій та членів їх сімей.

Самоізоляція для українців

Українці та іноземці, яким дозволено в'їзд в країну, що повертаються в Україну після щонайменше 7 днів перебування в цих африканських країнах, зобов'язані пройти самоізоляцію або обсервацію протягом 14 днів.