У Гренландії користуватися транспортом дозволили тільки вакцинованим
Влада Гренландії прийняла рішення ввести привілеї для вакцинованих від коронавірусу. Так, на острові громадським транспортом можуть користуватися тільки ті, хто отримав щеплення від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
В цей час на Автономній території зареєстровано 29 підтверджених активних випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим показником з початку пандемії.
"Ми всі повинні взяти на себе спільну відповідальність і проявляти велику обережність, оскільки ми ще не знаємо, чи є це" Дельта" штамом, який поширюється набагато швидше, ніж попередні штами COVID-19", - заявив прем'єр-міністр Муті Б.Егеде.
Однак пасажири, які подорожують у свої рідні міста, будуть звільнені від вимоги вакцинації.
Нове правило діятиме до кінця липня.
Крім громадського транспорту, згідно з новим обмеженням, невакцинованим людям не можна буде відвідувати кафе, ресторани і спортивні споруди.