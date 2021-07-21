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У Гренландії користуватися транспортом дозволили тільки вакцинованим

Автор: РБК-Україна

Влада Гренландії прийняла рішення ввести привілеї для вакцинованих від коронавірусу. Так, на острові громадським транспортом можуть користуватися тільки ті, хто отримав щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

В цей час на Автономній території зареєстровано 29 підтверджених активних випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим показником з початку пандемії.

"Ми всі повинні взяти на себе спільну відповідальність і проявляти велику обережність, оскільки ми ще не знаємо, чи є це" Дельта" штамом, який поширюється набагато швидше, ніж попередні штами COVID-19", - заявив прем'єр-міністр Муті Б.Егеде.

Однак пасажири, які подорожують у свої рідні міста, будуть звільнені від вимоги вакцинації.

Нове правило діятиме до кінця липня.

Крім громадського транспорту, згідно з новим обмеженням, невакцинованим людям не можна буде відвідувати кафе, ресторани і спортивні споруди.

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ГренландияВакцинація