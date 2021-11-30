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У Греції штрафуватимуть невакцинованих громадян віком від 60 років

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Греція, Вівторок 30 листопада 2021 12:25
У Греції штрафуватимуть невакцинованих громадян віком від 60 років Фото: у Греції вводять обов'язкову COVID-вакцинацію для людей віком від 60 років (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 30 листопада, у Греції заявили, що зроблять щеплення від COVID-19 обов'язковим для людей віком від 60 років та старше. Невакцинованих громадян цього віку штрафуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На такий рішучий крок Греція пішла у рамках боротьби з черговою хвилею коронавірусу в країні. Тому вакцинація стане обов'язковою для деяких категорій населення.

Так, для невакцинованих громадян 60 років і старше буде передбачено штраф у розмірі 100 євро. Ця міра буде застосовуватися щомісяця з 16 січня і надалі.

Зазначають, що близько 63% населення Греції, що становить приблизно 11 мільйонів людей, повністю вакциновано.

"Ми концентруємо наші зусилля на захисті наших співгромадян, і тому їх вакцинація відтепер буде обов'язковою", - заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

За його словами, греки, які не отримали першої дози вакцини, повинні будуть записатися на прийом до 16 січня.

До слова, у Греції в листопаді було зареєстровано сплеск інфекцій, при цьому щоденні випадки захворюваності досягли рекордного рівня. Щоб уникнути такого зростання захворюваності у країні запровадили карантинні обмеження. Зокрема, заборонили нещепленим людям відвідувати закриті приміщення, включаючи ресторани, кінотеатри, музеї та тренажерні зали, навіть якщо у них був негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, у Великій Британії через появу нового штаму коронавірусу "Омікрон" скорочують термін ревакцинації. Замість повторного COVID-щеплення через півроку, його проводитимуть кожні три місяці.

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