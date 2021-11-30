У Греції штрафуватимуть невакцинованих громадян віком від 60 років

На такий рішучий крок Греція пішла у рамках боротьби з черговою хвилею коронавірусу в країні. Тому вакцинація стане обов'язковою для деяких категорій населення.

Так, для невакцинованих громадян 60 років і старше буде передбачено штраф у розмірі 100 євро. Ця міра буде застосовуватися щомісяця з 16 січня і надалі.

Зазначають, що близько 63% населення Греції, що становить приблизно 11 мільйонів людей, повністю вакциновано.

"Ми концентруємо наші зусилля на захисті наших співгромадян, і тому їх вакцинація відтепер буде обов'язковою", - заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

За його словами, греки, які не отримали першої дози вакцини, повинні будуть записатися на прийом до 16 січня.

До слова, у Греції в листопаді було зареєстровано сплеск інфекцій, при цьому щоденні випадки захворюваності досягли рекордного рівня. Щоб уникнути такого зростання захворюваності у країні запровадили карантинні обмеження. Зокрема, заборонили нещепленим людям відвідувати закриті приміщення, включаючи ресторани, кінотеатри, музеї та тренажерні зали, навіть якщо у них був негативний результат тесту на коронавірус.