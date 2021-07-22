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У Греції працівників туризму без щеплення будуть регулярно тестувати на COVID

Автор: РБК-Україна

Заступник міністра цивільної оборони Греції Нікос Хардаліас заявив, що працівників сфери туризму, які не будуть вакциновані, будуть регулярно проходити тестування на коронавірус. За його словами, вони складатимуть тести двічі на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Згідно з рекомендаціями комітету при Міністерстві охорони здоров'я Греції, працівники сфери туризму повинні здавати один тест самоперевірки і один експрес-тест на тиждень, щоб відстежити можливе захворювання.

Результати тестів будуть публікувати на цифровій платформі Ergani Міністерства праці.

Минулого тижня комісія рекомендувала проводити два тести на тиждень для невакцинованих працівників у ресторанному секторі та в шести конкретних регіонах з високим вірусним навантаженням.

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ГреціятуризмКоронавірус