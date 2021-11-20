Греція зобов'язала приватних лікарів працювати в COVID-лікарнях під загрозою в'язниці

В Греції Міністерство охорони здоров'я зобов'язало лікарів приватних клінік працювати в лікарнях, де проходять лікування пацієнти з COVID-19. У разі відмови лікарям загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

Таке рішення було потрібно через перевтому медиків, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Співробітники поліції передали лікарям відповідні документи, які зобов'язують їх з'явитися в лікарні.

"Уряд в Афінах прийняв рішення напередодні. Адвокати заявили, що тим, хто відмовиться, загрожує до трьох років в'язниці", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх тижнів, особливо в Північній Греції, лікарні були сильно переповнені хворими з коронавірусом. Влада Афін на початку листопада закликала приватних лікарів добровільно вступити на службу, але ж вони виявили тільки близько 40 лікарів.