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Греція зобов'язала приватних лікарів працювати в COVID-лікарнях під загрозою в'язниці

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Греція, Субота 20 листопада 2021 01:22
Греція зобов'язала приватних лікарів працювати в COVID-лікарнях під загрозою в'язниці Фото: у Греції приватних лікарів зобов'язали працювати в covid-лікарнях (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Греції Міністерство охорони здоров'я зобов'язало лікарів приватних клінік працювати в лікарнях, де проходять лікування пацієнти з COVID-19. У разі відмови лікарям загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

Таке рішення було потрібно через перевтому медиків, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Співробітники поліції передали лікарям відповідні документи, які зобов'язують їх з'явитися в лікарні.

"Уряд в Афінах прийняв рішення напередодні. Адвокати заявили, що тим, хто відмовиться, загрожує до трьох років в'язниці", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх тижнів, особливо в Північній Греції, лікарні були сильно переповнені хворими з коронавірусом. Влада Афін на початку листопада закликала приватних лікарів добровільно вступити на службу, але ж вони виявили тільки близько 40 лікарів.

За даними асоціацій лікарів, грецькій системі охорони здоров'я необхідно як мінімум 150 додаткових співробітників, щоб впоратися з пандемією.

Нагадаємо, що у Греції заборонили відвідувати громадські місця невакцинованим громадянам. Правила набудуть чинності з 22 листопада.

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