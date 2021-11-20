Греция обязала частных врачей работать в COVID-больницах под угрозой тюрьмы

В Греции министерство здравоохранения обязало врачей частных клиник работать в больницах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. В случае отказа врачам грозит тюремный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.

Такое решение потребовалось из-за переутомления медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. Сотрудники полиции передали врачам соответствующие документы, которые обязывают их явиться в больницы.

"Правительство в Афинах приняло решение накануне. Адвокаты заявили, что тем, кто откажется, грозит до трех лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

В течение последних недель, особенно в северной Греции, больницы были сильно переполнены больными с коронавирусом. Власти Афин в начале ноября призвали частных врачей добровольно поступить на службу, но жеание проявили только около 40 врачей.