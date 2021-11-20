Греция обязала частных врачей работать в COVID-больницах под угрозой тюрьмы
В Греции министерство здравоохранения обязало врачей частных клиник работать в больницах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. В случае отказа врачам грозит тюремный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.
Такое решение потребовалось из-за переутомления медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. Сотрудники полиции передали врачам соответствующие документы, которые обязывают их явиться в больницы.
"Правительство в Афинах приняло решение накануне. Адвокаты заявили, что тем, кто откажется, грозит до трех лет тюрьмы", - говорится в сообщении.
В течение последних недель, особенно в северной Греции, больницы были сильно переполнены больными с коронавирусом. Власти Афин в начале ноября призвали частных врачей добровольно поступить на службу, но жеание проявили только около 40 врачей.
По данным ассоциаций врачей, греческой системе здравоохранения необходимо как минимум 150 дополнительных сотрудников, чтоб справиться с пандемией.
Напомним, что в Греции запретили посещать общественные места невакцинированным гражданам. Правила вступят в силу с 22 ноября.