ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Греція послабить карантин на Різдво

Новость на русском → Афіни, П'ятниця 11 грудня 2020 14:06
Греція послабить карантин на Різдво Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Греція дозволить відкриття перукарень і книгарень під час різдвяного сезону. Втім, більшість інших роздрібних магазинів будуть закритими.

Про це повідомляє Reuters.

Також школи, ресторани залишаться закритими до 7 січня. А от церкви будуть відкриті тільки для різдвяних і Богоявленських мес 25 грудня і 6 січня, з обмеженою кількістю віруючих.

Сезонні магазини знову відкрилися в понеділок, але інші роздрібні магазини залишаться закритими для громадськості.

У Греції за весь час пандемії підтвердили 121 тисяч випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 січня. Обмеження включають нічний комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

Зазначимо, з 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Різдво Греція Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19