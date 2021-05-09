Греція відкриває пляжний сезон: дистанція та дезінфекція обов'язкові для туристів

Пляжі в Греції вирішили відкрити в суботу. А з наступного тижня в країну почнуть впускати туристів.

Туризм становить близько п'ятої частини економіки й робочих місць Греції і після торішнього карантину країна насилу може дозволити собі ще одне втрачене літо.

Водночас на пляжах доведеться дотримуватися правил, які допоможуть зупинити поширення коронавірусу. Наприклад, парасольки повинні будуть розміщені на дистанції не менше чотирьох метрів один від одного. Також на пляжах будуть проводити регулярну дезінфекцію і перевіряти співробітників пляжних барів та інший персонал на COVID-19.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що поєднання широкомасштабного тестування, імунізації і того факту, що багато заходів будуть проводитися на відкритому повітрі, вселило у владу надію. Влада вірить в те, що туристи зможуть відпочити в їхній країні безпечно.

Іноземних туристів до Греції почнуть впускати з 15 травня. Також до цього часу почнуть відкривати музеї.