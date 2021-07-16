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Греція посилює обмеження: ресторани і бари обслуговуватимуть тільки вакцинованих

Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення посилити карантинні обмеження на тлі різкого збільшення нових випадків зараження на коронавірус. Тепер розважальні заклади просто неба обслуговуватимуть тільки вакцинованих відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Тепер клієнти барів, ресторанів і нічних клубів повинні мати при собі докази того, що вони були щеплені або одужали від COVID-19.

При цьому заклади повинні обмежити місткість до 85% від максимальної місткості. Допускаються тільки сидячі відвідувачі.

Нагадаємо, раніше влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників ряду сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.

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