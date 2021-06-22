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У Грузії скасували носіння масок і комендантську годину

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Грузія, Вівторок 22 червня 2021 10:44
У Грузії скасували носіння масок і комендантську годину Фото: в Грузії відміняють маски і комендантську годину (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в країні з 1 липня скасують комендантську годину - обмеження на пересування в нічні години (з 23:00 до 4:00). З вівторка скасували і обов'язкове носіння масок.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Відсьогодні в країні також скасували обов'язкове носіння масок на вулиці. Маски залишаються обов'язковими у закритих приміщеннях і в громадському транспорті", - розповів грузинський прем'єр.

Відзначимо, комендантська година діяла в Грузії з листопада минулого року. Для порушників передбачили штраф в розмірі двох тисяч ларі (близько 630 доларів).

Нагадаємо, минулого тижня уряд Грузії оновив правило в'їзду в країну для іноземних туристів. Відтепер дітям до десяти років не потрібно надавати негативний тест на коронавірус.

Як писало РБК-Україна, 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони.

Крім того, держава 1 березня спростила правила в'їзду на територію країни для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.

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