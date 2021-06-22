У Грузії скасували носіння масок і комендантську годину
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в країні з 1 липня скасують комендантську годину - обмеження на пересування в нічні години (з 23:00 до 4:00). З вівторка скасували і обов'язкове носіння масок.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
"Відсьогодні в країні також скасували обов'язкове носіння масок на вулиці. Маски залишаються обов'язковими у закритих приміщеннях і в громадському транспорті", - розповів грузинський прем'єр.
Відзначимо, комендантська година діяла в Грузії з листопада минулого року. Для порушників передбачили штраф в розмірі двох тисяч ларі (близько 630 доларів).
Нагадаємо, минулого тижня уряд Грузії оновив правило в'їзду в країну для іноземних туристів. Відтепер дітям до десяти років не потрібно надавати негативний тест на коронавірус.
Як писало РБК-Україна, 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони.
Крім того, держава 1 березня спростила правила в'їзду на територію країни для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.