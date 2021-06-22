У Грузії скасували носіння масок і комендантську годину

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в країні з 1 липня скасують комендантську годину - обмеження на пересування в нічні години (з 23:00 до 4:00). З вівторка скасували і обов'язкове носіння масок.

"Відсьогодні в країні також скасували обов'язкове носіння масок на вулиці. Маски залишаються обов'язковими у закритих приміщеннях і в громадському транспорті", - розповів грузинський прем'єр.

Відзначимо, комендантська година діяла в Грузії з листопада минулого року. Для порушників передбачили штраф в розмірі двох тисяч ларі (близько 630 доларів).