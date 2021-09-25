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У Грузії спрогнозували початок нової хвилі коронавірусу

Автор: Анна Полисученко

У Грузії спрогнозували початок нової хвилі коронавируса. Це заявив глава Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

П'ята хвиля поширення коронавирусу в Грузії почнеться в кінці листопада.

За його словами, якщо більша частина населення не буде вакцинована, п'ята хвиля буде важкою.

"П'ята хвиля обов'язково буде по всьому світу, в тому числі і у нас. Якщо ми максимально прищепимось, п'ята хвиля буде досить легкою. Якщо не щепимось - буде важкою. Наступну хвилю, швидше за все, слід очікувати в кінці листопада, в грудні", - заявив Гамкрелідзе.

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Грузія