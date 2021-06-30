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У Грузії вперше з листопада 2020 року скасували комендантську годину

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Тбілісі, Середа 30 червня 2021 14:44
У Грузії вперше з листопада 2020 року скасували комендантську годину Фото: у Грузії скасували комендантську годину (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Грузії з вечора середи, 30 червня, буде скасовано комендантську годину. Він діяв в країні з листопада минулого року.

Про це повідомляє " Новини Грузія".

Рішення про скасування комендантської години прийняла Міжвідомча координаційна рада Грузії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі також заявив, що громадянам і юридичним особам спишуть штрафи за порушення карантину на загальну суму 76 млн ларі (24 млн доларів).

Зазначимо, що комендантську годину в семи найбільших містах ввели з 9 листопада - спочатку з 22:00 до 05:00, а потім - з 21:00. При тому комендантська година вже була введена по всій території країни.

За порушення комендантської години штраф для жителів країни становив 2 тисячі ларі (600 доларів), а для юридичної особи - 10 тисяч ларі (3 тисячі доларів).

Дію комендантської години в Грузії призупиняли лише три рази. Зокрема, під час другого туру парламентських виборів 21 листопада минулого року, на Новорічну та Різдвяну ніч. Однак на Великдень влада вирішила його не припиняти, а скоротити відповідно до графіка всеношних служб.

Грузія вводила комендантську годину і при першому локдауні навесні минулого року, тоді він діяв з 21:00 до 06:00.

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