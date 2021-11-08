Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію

Уряд Грузії виплатить по 60 доларів тим пенсіонерам, які до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення від COVID. Гроші надійдуть відразу після першої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia .

Як заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, з сьогоднішнього дня вводиться одноразова доплата в 200 ларі (близько 63 доларів) для пенсіонерів, які до 1 січня вакцинуються від коронавірусу.

"Гроші будуть зараховані відразу ж після першої дози вакцини", - додав Гарібашвілі.

Також повідомляється, що на сьогодні в країні вакцинували близько 33,3% дорослого населення.