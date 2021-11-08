ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію

Новость на русском →
Тбілісі, Понеділок 08 листопада 2021 12:52
Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (facebook com GaribashviliOfficial)
Автор: Олександр Мороз

Уряд Грузії виплатить по 60 доларів тим пенсіонерам, які до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення від COVID. Гроші надійдуть відразу після першої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.

Як заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, з сьогоднішнього дня вводиться одноразова доплата в 200 ларі (близько 63 доларів) для пенсіонерів, які до 1 січня вакцинуються від коронавірусу.

"Гроші будуть зараховані відразу ж після першої дози вакцини", - додав Гарібашвілі.

Також повідомляється, що на сьогодні в країні вакцинували близько 33,3% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування таких громадських місць, як ресторани, кіно, ТРЦ, музеї і так далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус