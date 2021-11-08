ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Грузія вводить "зелені паспорти" для відвідування ресторанів, кіно і ТРЦ

Новость на русском →
Тбілісі, Понеділок 08 листопада 2021 12:30
Грузія вводить "зелені паспорти" для відвідування ресторанів, кіно і ТРЦ Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування громадських місць. Фактично це COVID-паспорт, в якому міститься вся інформація про людину, пов'язана з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.

За словами грузинського прем'єра Іраклія Гарібашвілі, в "зелених паспортах" буде вказуватися інформація про вакцинацію, результати ПЛР-тестів і документи про одужання від COVID-19.

"З 1 грудня громадяни тільки з "зеленим паспортом" зможуть відвідувати різні об'єкти. Це - об'єкти харчування, розважальні центри, кінотеатри, опера, музеї, Концертні зали, казино", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила за обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для груп ризику.

А також заявила про те, що в Грузії має бути платним лікування для тих пацієнтів, які відмовилися від вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус