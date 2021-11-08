Грузія вводить "зелені паспорти" для відвідування ресторанів, кіно і ТРЦ

Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування громадських місць. Фактично це COVID-паспорт, в якому міститься вся інформація про людину, пов'язана з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia .

За словами грузинського прем'єра Іраклія Гарібашвілі, в "зелених паспортах" буде вказуватися інформація про вакцинацію, результати ПЛР-тестів і документи про одужання від COVID-19.

"З 1 грудня громадяни тільки з "зеленим паспортом" зможуть відвідувати різні об'єкти. Це - об'єкти харчування, розважальні центри, кінотеатри, опера, музеї, Концертні зали, казино", - додав він.