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Грузія вводить "зелені паспорти" для відвідування ресторанів, кіно і ТРЦ

Автор: Олександр Мороз

Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування громадських місць. Фактично це COVID-паспорт, в якому міститься вся інформація про людину, пов'язана з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.

За словами грузинського прем'єра Іраклія Гарібашвілі, в "зелених паспортах" буде вказуватися інформація про вакцинацію, результати ПЛР-тестів і документи про одужання від COVID-19.

"З 1 грудня громадяни тільки з "зеленим паспортом" зможуть відвідувати різні об'єкти. Це - об'єкти харчування, розважальні центри, кінотеатри, опера, музеї, Концертні зали, казино", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила за обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для груп ризику.

А також заявила про те, що в Грузії має бути платним лікування для тих пацієнтів, які відмовилися від вакцинації.

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