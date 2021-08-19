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Губернатор Техасу отримав позитивний результат на COVID-19

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США, Четвер 19 серпня 2021 02:55
Губернатор Техасу отримав позитивний результат на COVID-19 Фото: Грег Ебботт, губернатор Техасу ( Wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Губернатор Техасу Грег Ебботт отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але відчуває себе відмінно. Причина відмінного здоров'я губернатора в тому, що він повністю вакцинований від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представник команди губернатора Марк Майнер заявив, що Ебботт ізолювався в особняку губернатора в Остіні і отримував лікування моноклональними антитілами. При цьому, незважаючи на позитивний тест на коронавірус, він відчуває себе добре і не відчуває симптомів хвороби.

"Губернатор Ебботт повністю вакцинований від COVID-19, знаходиться в хорошому стані й та на даний час не відчуває ніяких симптомів. Всі, з ким губернатор був в тісному контакті сьогодні, були повідомлені", - сказав Майнер.

Сам Ебботт в соцмережах опублікував відео. Він зазначив, що повна вакцинація від коронавірусу "може бути однією з причин, по якій я дійсно не відчуваю ніяких симптомів прямо зараз. У мене немає ані лихоманки, ані болю, ані інших симптомів".

Ебботт відомий в США, як губернатор, який виступив проти носіння маски для вакцинованих людей, незважаючи на поширення в країні коронавірусу "Дельта". Також наголошується, що його самого рідко бачили на публіці в масці.

За інформацією видання, Еботт став 11-м губернатором в США, який захворів на COVID-19.

Нагадаємо про поширення коронавірусу в штаті Техас в США. У лікарнях довелося збільшити кількість медиків для боротьби з хворобою.

Також повідомлялося, що лікарі в США попередили про поширення коронавірусу серед дітей. Багато з них потрапляють до лікарень.

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