Губернатор Техасу отримав позитивний результат на COVID-19

Представник команди губернатора Марк Майнер заявив, що Ебботт ізолювався в особняку губернатора в Остіні і отримував лікування моноклональними антитілами. При цьому, незважаючи на позитивний тест на коронавірус, він відчуває себе добре і не відчуває симптомів хвороби.

"Губернатор Ебботт повністю вакцинований від COVID-19, знаходиться в хорошому стані й та на даний час не відчуває ніяких симптомів. Всі, з ким губернатор був в тісному контакті сьогодні, були повідомлені", - сказав Майнер.

Сам Ебботт в соцмережах опублікував відео. Він зазначив, що повна вакцинація від коронавірусу "може бути однією з причин, по якій я дійсно не відчуваю ніяких симптомів прямо зараз. У мене немає ані лихоманки, ані болю, ані інших симптомів".

Ебботт відомий в США, як губернатор, який виступив проти носіння маски для вакцинованих людей, незважаючи на поширення в країні коронавірусу "Дельта". Також наголошується, що його самого рідко бачили на публіці в масці.

За інформацією видання, Еботт став 11-м губернатором в США, який захворів на COVID-19.