RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Хакери поширили в мережі дані про оцінку COVID-вакцин в ЄС

Автор: Дмитро Левицький

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розповіло, які дані викрали хакери під час нещодавньої кібератаки. Кіберзловмисники заволоділи електронними листами, які містили інформацію про оцінку COVID-вакцин в Євросоюзі.

Про це йдеться на сайті EMA.

Ця інформація, як заявляє EMA, опинилася в мережі Інтернет та може підірвати довіру до вакцин від коронавірусу.

Зокрема, була викрадена інформація щодо двох дозволів на продаж вакцин в ЄС, які були надані наприкінці грудня - початку січня після незалежної оцінки.

Зараз агенство EMA

Нагадаємо, в середині грудня EMA заявило про кібератаку. Пізніше стало відомо, що під час кібератаки на відомство хакери викрали дані про вакцини Moderna і Pfizer.

Крім того, на початку цього тижня EMA заявило, що викрадені хакерами дані про вакцини Moderna і Pfizer опинилися в мережі Інтернет. Однак, які саме дані поширили хакери, в агенстві не уточнювали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзВакцинахакери