У Харкові виявили схему підробки ПЛР-тестів, її організували медлабораторія та турагентство

За попередніми підрахунками, на місяць шахраї виготовляли близько 600 підроблених медичних документів.

Як встановили слідчі, працівники турагентства пропонували своїм клієнтам придбати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для швидкого перетину кордону та ухилення від обов’язкової самоізоляції після в’їзду в Україну.

Після чого клієнти перераховували гроші на картку працівників турагентства та відправляли фото закордонного паспорта.

Згодом документи відправляли до медичної лабораторії, де виписувалися фальсифіковані результати ПЛР-тестів та вносилася неправдива інформація у медичну систему, з якої вона потрапляла у додаток "Вдома".

Правоохоронці провели обшуки за адресою медлабораторії, в офісі турагентства та за місцями проживання фігурантів, де вилучили: фальсифіковані довідки, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення викритим особам про підозру.

Фото: у Харкові виявили схему підробки ПЛР-тестів (gp.gov.ua)

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