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У Харкові зайняті усі ліжка з киснем для COVID-хворих

Автор: Марія Кучерявець

У лікарнях Харкова заповнені всі місця з високопотоковим киснем, які призначені для пацієнтів з коронавірусом. Так, всі з 719 ліжок - зайняті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю директора Департаменту охорони здоров'я Олену Головіну під час брифінгу, яку цитує місцеве видання.

"На сьогодні 1540 ліжок, і в стаціонарі перебуває 1149 пацієнтів. Були випадки, коли стояли "швидкі". Але там питання вирішувалося куди направити, або в реанімацію, або можна покласти на звичайне ліжко, підключити до концентратора", - розповіла Головіна.

За її словами, до цього часу не існувало такої "патової ситуації", щоб не було місць.

"Ми всі питання вирішували оперативно, і всі хворі, яких "швидка" привозила, госпіталізувалися в наші лікарні", - зазначила Головіна.

Вона зазначила, що влада постійно розширює кількість місць з киснем.

"У 13-й лікарні закінчили монтаж кисневої траси, доставили 113 ліжок, вони працюють в тестовому режимі. Йде монтаж нових кисневих точок, доповнюємо в 17-й лікарні і розглядається питання про розширення кисневих точок в 8-й лікарні, яку відкрили тиждень тому ", - зазначила чиновниця.

Разом з тим вона підкреслила, що в Харкові фіксується наразі зниження кількості хворих, які надходять в стаціонари, і кількості пацієнтів з підтвердженим COVID-19.

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