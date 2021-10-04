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Харківська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину

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Харківська область, Понеділок 04 жовтня 2021 15:21
Харківська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину Фото: Харківську область можуть перевести в "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину. Тому вже завтра регіон може перейти у "червону" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

За словами директора Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любові Махоти, у регіоні перевищені показники виявлення нових випадків, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

"Коефіцієнт виявлення перевищений два дні поспіль, і на сьогодні складає 21,4% при критичному 20%. Щодо рівня госпіталізації, при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,8%. Цей показник також перевищено другий день поспіль", - сказала вона.

Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Як зазначила Махота, для переходу в "червону" зону карантину потрібно, щоб два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра ситуація не покращиться, то Держкомісія ТЕБ та НС розгляне питання переведення Харківської області в "червону" зону.

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