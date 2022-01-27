У Харківській області школи рекомендують перевести на дистанційку через COVID

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Харківської області рекомендувала перевести школи регіону на дистанційну форму навчання. Територіальні громади самостійно прийматимуть рішення про введення дистанційки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної держадміністрації Олега Синєгубова .

Синєгубов нагадав, що протиепідемічні заходи повинні дотримуватися на всіх рівнях. За його словами, обласні профільні контролюючі органи області мають посилити увагу.

Голова ОДА додав, що територіальні громади області будуть самостійно приймати рішення на підставі поточних епідеміологічних показників.

"Враховуючи збільшення рівня захворюваності коронавірусом, обласна комісія рекомендує розглянути на засіданнях місцевих комісій з ТЕБ і НС введення в освітніх установах дистанційної форми навчання", - написав Синєгубов за підсумками засідання комісії.

Нагадаємо, 26 Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом.

Детальніше про те, які регіони вже прийняли відповідне рішення у матеріалі РБК-Україна.