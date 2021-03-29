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В Херсоні спалах COVID-19. Місцева влада ініціювала перевірку в обласній лікарні

Новость на русском → Херсон, Понеділок 29 березня 2021 14:44
В Херсоні спалах COVID-19. Місцева влада ініціювала перевірку в обласній лікарні Фото: у херсонській лікарні спалах коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Херсонській обласній клінічній лікарні виявили коронавірус у 18 медичних працівників та 19 пацієнтів. Комісія з питань охорони здоров’я ініціювала проведення службової перевірки в цій лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Херсонській обласної ради.

Голова постійної комісії, директор Департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко зазначив, що під час відвідування лікарні були порушені протиепідемічні норми, передбачені наказом Департаменту здоров'я ОДА на період дії карантину.

"Оскільки інфіковані були виявлені відразу в декількох відділеннях, то можна з впевненістю сказати, що відбувалось переміщення хворих між відділеннями, що також заборонено вищезазначеним наказом", - зазначив Короленко.

Через спалах коронавірусу у лікарні припинено планову госпіталізацію пацієнтів у хірургічне, травматологічне та урологічне відділення на 14 днів.

Постійна комісія дійшла висновку рекомендувати голові обласної ради звернутися до обласної державної адміністрації щодо організації та проведення перевірки факту спалаху COVID-19 у цій лікарні.

Нагадаємо, голова Полтавської ОДА анонсував посилення карантинних заходів у регіоні.

Зазначимо, Львівська міська влада 29 березня обговорить питання посилення карантину.

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