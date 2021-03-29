Ще один регіон готується посилити карантин
Голова Полтавської ОДА анонсував посилення карантинних заходів у регіоні. Ситуація з коронавірусом в Полтаві погіршується.
Про це заявив на початку апаратної нараді голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає видання "Новини Полтавщини".
За його словами, загалом у Полтавській області стабільна ситуація з коронавірусом.
"Однак, по деяким населеним пунктам, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, відсьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє", - повідомив голова облдержадміністрації.
Станом на сьогодні, за даними МОЗ, Полтавська область перебуває в "помаранчевій" зоні.
Зазначимо, в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
Нагадаємо, Львівська міська влада 29 березня обговорить питання посилення карантину.
Зазначимо, Чернігівська область увійшла в "червону" зону карантину з понеділка, 29 березня.