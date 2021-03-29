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Ще один регіон готується посилити карантин

Новость на русском → Полтава, Понеділок 29 березня 2021 13:02
Ще один регіон готується посилити карантин Фото: карантин посилять в Полтавській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Полтавської ОДА анонсував посилення карантинних заходів у регіоні. Ситуація з коронавірусом в Полтаві погіршується.

Про це заявив на початку апаратної нараді голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає видання "Новини Полтавщини".

За його словами, загалом у Полтавській області стабільна ситуація з коронавірусом.

"Однак, по деяким населеним пунктам, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, відсьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє", - повідомив голова облдержадміністрації.

Станом на сьогодні, за даними МОЗ, Полтавська область перебуває в "помаранчевій" зоні.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, Львівська міська влада 29 березня обговорить питання посилення карантину.

Зазначимо, Чернігівська область увійшла в "червону" зону карантину з понеділка, 29 березня.

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