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Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців

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Херсон, Четвер 03 лютого 2022 15:38
Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців Фото: обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців (facebook.com/VH3056)
Автор: Анастасія Рокитна

Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців. Такому рішенню сприяло засідання місцевої комісії ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Херсон Online".

Як зазначив голова зазначеної комісії, повторне залучення військовослужбовців Національної гвардії до карантинних заходів обумовлено різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в області.

Графік чергувань і правила пропуску не змінюються. Гвардійці нестимуть службу в три зміни, тому вхід і в'їзд до лікарні цілодобово буде обмежений тимчасовим контрольно-пропускним пунктом.

Фото: Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців (facebook.com/VH3056)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 39 620 осіб - це максимум за весь час пандемії.

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