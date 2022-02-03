Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців
Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців. Такому рішенню сприяло засідання місцевої комісії ТЕБ і НС.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Херсон Online".
Як зазначив голова зазначеної комісії, повторне залучення військовослужбовців Національної гвардії до карантинних заходів обумовлено різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в області.
Графік чергувань і правила пропуску не змінюються. Гвардійці нестимуть службу в три зміни, тому вхід і в'їзд до лікарні цілодобово буде обмежений тимчасовим контрольно-пропускним пунктом.
Фото: Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців (facebook.com/VH3056)
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 39 620 осіб - це максимум за весь час пандемії.