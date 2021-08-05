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У Херсонській області основним циркулюючим штамом є "Дельта"

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Херсонська область, Четвер 05 серпня 2021 14:48
У Херсонській області основним циркулюючим штамом є "Дельта" Фото: у Херсонській області основним циркулюючим штамом є "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич заявив, що в регіоні штам "Дельта" циркулює з червня місяця. При цьому він підкреслив, що" Дельта " штам є основним циркулюючим на території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Херсонській ОДА.

"У Херсонській області циркулює "Дельта" штам. Два позитивних випадки були від 17 червня. На жаль, одна людина померла 30 червня, інша - 3 липня", - заявив санлікар Херсонської області.

За його словами, зразки матеріалів направлялися з області на дослідження ще 16-17 червня, результати стали відомі в середу.

"Враховуючи, що" Дельта" штам поступово витісняє інші штами, можна сказати з упевненістю, але без документальних підтверджень, що на сьогодні він є основним циркулюючим штамом на території області", - заявив Ромаскевич.

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта" штаму коронавірусу.

Крім того, в МОЗ розповіли, які симптоми з'являються у хворих, які заразилися "Дельта" штамом.

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