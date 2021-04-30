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У Херсонській області заборонили пікніки в лісах на травневі свята

Новость на русском → Херсонська область, П'ятниця 30 квітня 2021 09:22
У Херсонській області заборонили пікніки в лісах на травневі свята Фото: у Херсонській області заборонили пікніки в лісах на травневі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

B лісах Херсонської області заборонили збиратися на пікніки в найближчі святкові вихідні. Таке рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ НС).

Про це повідомляє khersonline.

Дотримання заборони перевірятимуть рейдові групи з числа співробітників поліції та лісгоспів, які у разі виявлення порушень складатимуть адміністративні протоколи.

"Вже відсьогодні (29 квітня) covid-патрулі не рідше п'яти разів на день будуть навідуватися і на ТРЦ "Фабрика" в Херсоні. Відвідувачів, які не дотримуються масочного режиму і соціальної дистанції, також штрафуватимуть," - сказав заступник голови регіональної комісії з ТЕБ і НС Вадим Чабан.

Напередодні моніторинг тих, хто заразився коронавірусом в Херсоні протягом одного дня, показав, що з 120 осіб c позитивним результатом ПЛР-тесту 45 - ті, хто повернувся з відпочинку в Єгипті і Туреччині.

"Тому комісія звертається до голів територіальних громад, щоб ті рекомендували землякам поки відкласти подібні виїзди через високий ризик зараження", - додав Вадим Чабан.

Раніше експерти розповіли РБК-Україна, що епідеміологічна ситуація в країні після свят залежатиме від того, наскільки українці дотримуватимуться карантинних обмежень та рекомендацій.

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