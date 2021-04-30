У Херсонській області заборонили пікніки в лісах на травневі свята

B лісах Херсонської області заборонили збиратися на пікніки в найближчі святкові вихідні. Таке рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ НС).

Дотримання заборони перевірятимуть рейдові групи з числа співробітників поліції та лісгоспів, які у разі виявлення порушень складатимуть адміністративні протоколи.

"Вже відсьогодні (29 квітня) covid-патрулі не рідше п'яти разів на день будуть навідуватися і на ТРЦ "Фабрика" в Херсоні. Відвідувачів, які не дотримуються масочного режиму і соціальної дистанції, також штрафуватимуть," - сказав заступник голови регіональної комісії з ТЕБ і НС Вадим Чабан.

Напередодні моніторинг тих, хто заразився коронавірусом в Херсоні протягом одного дня, показав, що з 120 осіб c позитивним результатом ПЛР-тесту 45 - ті, хто повернувся з відпочинку в Єгипті і Туреччині.

"Тому комісія звертається до голів територіальних громад, щоб ті рекомендували землякам поки відкласти подібні виїзди через високий ризик зараження", - додав Вадим Чабан.