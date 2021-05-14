Хорватія заявила про успішне випробування європейського covid-паспорта

Влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського covid-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.
Про це заявив віце-прем'єр країни Давор Божинович, передає видання Total Croatia News.
Божинович зазначив, що пройшло успішне тестування технічного рішення передачі інформації з COVID-паспортів на цифровий шлюз системи. "Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і готові почати видачу сертифікатів, яка запланована на початок червня", - уточнив він.
За його словами, система генерує QR-коди для всіх типів сертифікатів - про вакцинацію, тестування та перенесену хворобу. Також успішно пройшов обмін відкритими ключами з іншими країнами-членами ЄС, що дозволяє перевіряти через додаток сертифікати інших держав.
Зазначається, що робоча група уряду найближчим часом визначить правила для видачі сертифікатів громадянам країни, а також синхронізує ідентичність сертифікатів з вимогами ЄС, підготує комунікаційні та інформаційні матеріали, що стосуються застосування сертифікатів.
Віцепрем'єр також оголосив про можливе ослаблення епідеміологічних заходів з 1 червня. "Враховуючи, що число хворих коронавірусом в останні дні скорочується, ведеться відповідна підготовка до можливого ослаблення епідеміологічних заходів з 1 червня, тому найближчими днями будуть реалізовані пілотні проєкти різних заходів", - додав він.
Раніше в Єврокомісії заявили, що сертифікати COVID-19 для подорожей будуть готові до літа. Цей документ дозволить вакцинованим людям і тим, хто вилікувався від COVID-19 або мають негативний результат тестів, перетинати кордонів
Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.
Зазначимо, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу.