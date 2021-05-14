Хорватія заявила про успішне випробування європейського covid-паспорта

Божинович зазначив, що пройшло успішне тестування технічного рішення передачі інформації з COVID-паспортів на цифровий шлюз системи. "Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і готові почати видачу сертифікатів, яка запланована на початок червня", - уточнив він.

За його словами, система генерує QR-коди для всіх типів сертифікатів - про вакцинацію, тестування та перенесену хворобу. Також успішно пройшов обмін відкритими ключами з іншими країнами-членами ЄС, що дозволяє перевіряти через додаток сертифікати інших держав.

Зазначається, що робоча група уряду найближчим часом визначить правила для видачі сертифікатів громадянам країни, а також синхронізує ідентичність сертифікатів з вимогами ЄС, підготує комунікаційні та інформаційні матеріали, що стосуються застосування сертифікатів.

Віцепрем'єр також оголосив про можливе ослаблення епідеміологічних заходів з 1 червня. "Враховуючи, що число хворих коронавірусом в останні дні скорочується, ведеться відповідна підготовка до можливого ослаблення епідеміологічних заходів з 1 червня, тому найближчими днями будуть реалізовані пілотні проєкти різних заходів", - додав він.