Вистачить на декілька годин. У Чернігові заявили про критичну ситуацію з киснем

Як пояснив Кухар, поставник через проблеми з українськими заводами, що виробляють кисень, не може виконувати контракт у повному обсязі. Наслідком цього є те, що поставки кисню затримуються.

"На сьогодні у COVID-лікарнях міста склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо у який саме час доби ця поставка відбудеться", - сказав він.

Кухар наголосив, що проблему з нестачею кисню зараз вирішують за допомогою кисневої станції та кисневих концентраторів.

"Найтяжчі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо. У чернігівських лікарнях зараз перебуває 317 пацієнтів з діагнозом COVID. З них на кисневій підтримці - 218 людей, на ШВЛ - 9 пацієнтів", - розповів керівник лікарні.